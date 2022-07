10e jour de feux en Gironde : une région meurtrie

La dune du Pilat se tient intacte, comme le dernier témoin d'un paysage qui n'existe plus actuellement. Pour la deuxième nuit d'affilée, l'incendie n'a pas progressé. Au loin, des fumerolles désignent les zones encore incandescentes. Des "fumerons" en langage de pompiers qu'il faut finir d'étouffer pour empêcher toute reprise. "Ces fumerons se traitent à pied essentiellement avec une petite lance et une pioche, car il faut gratter en profondeur pour aller refroidir la terre et les racines pour éviter que ça couve et que ça reprenne", explique Sergent-chef Jonathan Richaud, service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33). Des points chauds éparpillés dans le massif et parfois inaccessibles par voie terrestre. "On va redispatcher les moyens aériens pour traiter les zones qui restent un petit peu chaude. Je ne veux pas dire inquiétante, mais qu'il faut traiter de toute façon", indique Lieutenant-colonel Fabrice Aulas, SDIS 33. Un hélicoptère était à la manœuvre en fin de journée. Quatre mille litres d'eau sont largués à chaque rotation. Un travail ciblé pour pérenniser une victoire essentielle dans ce combat, l'immense majorité des habitations préservées et aucune victime. Un homme qui avait quelques chèvres découvre à quel point les pompiers ont lutté pied à pied contre le brasier, comment ils se sont battus pour le dévier faute de le stopper. Il y a encore beaucoup à faire avant que toutes les personnes évacuées rentrent chez elles et il faudra aussi du temps pour effacer les traces du feu pour reconstruire, replanter et tirer les enseignements de cette catastrophe. TF1 | Reportage S. Pinatel, M. Guénégan, T. Fribourg