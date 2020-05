11 mai : des masques à tout prix !

Il est encore très difficile de se procurer un masque en France. Dans l'Hexagone, le prix maximal est de 95 centimes en France. Le ministre de l'Économie vient de fixer ce plafond. Rien encore n'a été décidé pour les masques grand public en tissu qui jusque-là, les pharmaciens étaient les seuls à en vendre. Alors, face à la grande distribution, ils crient à la concurrence déloyale. Mais où peut-on en trouver ? Et à quel prix s'attendre ?