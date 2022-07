13 heures sur scène : le marathon pour les spectateurs

À l'heure où certains se prélassent volontiers pour une grasse matinée, c'est l'ouverture des portes ici à Avignon pour des spectateurs motivés. C'est un spectacle qui durera treize heures, alors inutile de dire qu'en coulisses quelques esprits s'échauffent aussi. Au lever de rideau, acteurs et spectateurs se savent donc embarqués dans une même aventure, une longue épopée, qui va traverser plusieurs mondes. À l'heure de la pause-déjeuner, on reprend des forces, mais on ne quitte pas le navire. À l'arrière, la troupe partage aussi quelques nourritures terrestres avec un metteur en scène confiant. La troupe compte 17 acteurs, mais 50 rôles. Bien sûr, le spectateur ne se doute pas que derrière les rideaux, les changements de costumes se déroulent parfois en moins d'une minute, surtout qu'il faut souvent enchaîner avec les changements de décors. À la dernière pause, on ne comptera que trois départs, le marathon peut alors s'achever par une vaste communion. La nuit est tombée, mais personne n'a vraiment envie de se quitter. TF1 | Reportage F. Leenknegt, T. Rolnik