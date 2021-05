14 mai 1941, l'autre rafle qui accable la police française

Le 14 mai 1941, tous les Juifs polonais avaient reçu une invitation sur carte verte à se présenter au commissariat de leur quartier. À la lecture de ladite carte, personne n'a pu penser à un piège. Nous avons pu consulter un exemplaire original de ce document. Lior Lalieu-Smadja, responsable de la photothèque "Mémorial de la Shoah" à Paris, nous a parlé de ce billet vert, qui est une convocation. Par sa couleur, il a donné le nom de la rafle dite du billet vert. Le document invitait ces destinataires "à se présenter en personne, accompagné d'un membre de sa famille ou d'un ami le 14 mai 1941" pour "un examen de sa situation". Cet examen de situation est documenté de bout en bout par des images d'archives inédites. Des images que vient d'acquérir le mémorial de la Shoah. Cinq planches contact, 98 photos qui suivent heure par heure cette première rafle organisée par les autorités françaises à la demande de l'Allemagne Nazi. On y retrouve notamment la première photo du reportage et des clichés d'adieux déchirants avec des épouses et des mères obéissantes qui s'exécutent quand on leur demande d'apporter aux hommes une valise.