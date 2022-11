153 morts à Séoul : pourquoi un bilan aussi lourd ?

La bousculade a eu lieu dans le quartier d’Itaewon, l’un des plus populaires et cosmopolites de Séoul (Corée du Sud). C’était dans une ruelle en pente très étroite de seulement quatre mètres de large. Dès la fin de l’après-midi, une file d’attente se forme dans le métro. Des dizaines de milliers de Coréens convergent vers le quartier, ainsi qu’une foule d’étrangers venus à Séoul exprès pour fêter Halloween. C’était la première fête après deux ans de Covid. Les frontières du pays viennent de rouvrir. La pente de la ruelle est un autre facteur aggravant la situation. Elle a provoqué la chute des participants les uns sur les autres par effet de domino. Alors que les premiers blessés inconscients sont évacués, on voit derrière, la foule absolument pas découragée qui continue à affluer. En bas, les secours ne parviennent pas à accéder aux victimes. Le temps qu’ont mis les secouristes à rejoindre les blessés explique que le bilan humain a été aussi lourd en l’espace d’une heure seulement. Le président coréen s’est rendu sur les lieux ce dimanche matin. TF1 | Reportage J. De Francqueville, D. Sitbon, T. Leproux