153 morts à Séoul : pourquoi un bilan si lourd ?

On peut voir sur les premières images la ruelle dans laquelle a eu lieu la bousculade samedi soir. Elle ne mesure que quatre mètres de large et donne sur l’une des artères les plus festives et bondées de la ville. Deux heures plutôt, des centaines de milliers de coréens convergent dans le calme vers Itaewon. Ils font déjà la queue dans le métro. À cela s’ajoutent, des milliers d'étrangers venus à Séoul exprès pour fêter Halloween, la première fête après deux ans de pandémie. Sans aucune issue de secours, la ruelle se transforme rapidement en goulot d’étranglement. Le deuxième facteur de risque, c’est la pente de la ruelle. Le quartier est situé à flanc de colline, dans Séoul. Dans la panique, les comportements deviennent vite irrationnels. Des blessés évanouis sont évacués, tandis que dans l’autre sens, la foule compacte continue d’avancer. Dans ce contexte, l’ampleur du bilan ne semble pas étonnante. Dernier facteur aggravant, les véhicules de secours sont bloqués en bas de la route. Même à pied, les secouristes ne parviennent pas à fendre la foule et n’atteignent souvent les victimes que trop tard. TF1 | Reportage J. de Francqueville, D. Sitbon, T. Leproux