16 000 enfants enlevés en Ukraine : Poutine responsable ?

Enfin réunies, après quatre mois de séparation et d'inquiétude, Victoria retrouve sa fille. Katia, fait partie des enfants déportés par les forces russe. Originaire de Kherson (Ukraine), sous occupation russe pendant de longs mois, l'adolescente devait partir deux semaines en colonie de vacances. Très vite, elle comprend que les Russes l'utilisent comme butin de guerre. Avec l'aide d'une association et après un voyage de plus de 8 000 km, Victoria et d'autres mères de Kherson, ont retrouvé leurs enfants dans le même camp de vacances. Lera et Sacha, des enfants déportés, racontent que les enseignants russes leur apprennent que les Russes sont les gentils et les Ukrainiens les mauvais. Des enlèvements massifs qui seraient commandités par Vladimir Poutine et par Maria Lvova-Belova, la commissaire au droit de l'enfant en Russie, également visée par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Ces déportations d'enfants sont également devenues un outil de la propagande de Moscou. Dans un reportage, par exemple, c'est présenté comme étant une opération de sauvetage. Pour l'instant, 16 000 enfants ont pu être identifiés. Mais d'après les autorités ukrainiennes, plusieurs centaines de milliers pourraient déjà avoir été transférés en Russie. TF1 | Reportage A. Bourdarias, H. Bonnet, C. Lefetey