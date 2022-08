17 personnes sauvées de la noyade à Biarritz

Les sauveteurs ont dû faire appel à un hélicoptère et à un jet-ski pour atteindre les baigneurs. Emportées par le courant, 17 personnes ont frôlé la noyade ce samedi après-midi sur la grande plage de Biarritz. Malgré les nombreux appels des sauveteurs, le groupe a tardé à sortir de l’eau. Et des vagues plus imposantes ont fini par les piéger loin du bord. Les secours ont fait sortir tous les baigneurs de l’eau pour intervenir. Heureusement, il n’y a pas eu de victime. Les sauveteurs étaient en alerte toute la journée sur le littoral aquitain. Plus au Nord, sur la plage de Carcans, chaque baigneur qui s’aventure hors de la zone surveillée est vite rappelé à l’ordre. Les baïnes sont difficiles à repérer lorsque l’océan est agité. Ces trous d’eau se forment entre deux bancs de sable, et tirent les nageurs vers le large. Les vacanciers qui ne connaissent pas les plages de la région se font vite surprendre. Une famille venue du Val-d'Oise reste prudente et se baigne sous le regard des sauveteurs. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier