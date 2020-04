1957 et 1969 : les pandémies oubliées

Pour comprendre la façon dont nous vivons la crise sanitaire du coronavirus, nous vous proposons de remonter le temps. Dans les années 50 et 60, les épidémies de virus A, H2N2 et H3N2, ont provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes dans notre pays. Des bilans humains plus élevés que celui que nous connaissons actuellement.