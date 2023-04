1er Avril : il est bon mon poisson !

C'était un peu trop gros, ou plutôt, un peu trop haut, pour être crédible. La tour Eiffel annonce l'inauguration du plus grand toboggan du monde, avec une vidéo à l'appui. Descente directement sur les quais de Seine où les bateaux-mouches, eux, vous invitent à venir nourrir les orques parisiennes. Comme chaque année, désormais, c'est sur les réseaux sociaux que la pêche a été la plus abondante. La station de La Plagne présente fièrement sa école de ski pour chiens. Dans le Périgord, selon nos confrères de France Bleu, la commune de Montpon-Ménestérol change de nom et devient Montbon-Cholestérol, un humour léger pour promouvoir le bon gras. L'origine du poisson d'avril reste incertaine, mais l'hypothèse la plus crédible remonte au XVI. Sous le règne du roi Charles IX, le premier janvier devient officiellement le début de l'année. Mais certains auraient continué de le célébrer le 1er avril. La tradition serait alors née de s'offrir des cadeaux loufoques. Depuis, le poisson d'avril s'est exporté. En Suisse, la police dévoile aujourd'hui, 1er avril, son tout nouveau véhicule d'intervention, la Polcant Trotmax 23. Et puis à l'heure des fakes news, attention aux faux poissons d'avril, on découvrait ce jour le métier le plus relaxant du monde : câlineur de bébé panda. Le métier existe vraiment en Chine, où le panda est l'emblème national. Et là-bas, il est hors de question de plaisanter avec ça. TF1 | Reportage L. Zajdela, N. Murviedro