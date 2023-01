1er janvier : la vaisselle jetable a-t-elle vraiment disparu ?

C'est l'heure du déjeuner. Avec notre caméra discrète, nous poussons la porte de ce fast-food. A l'intérieur, il est indiqué qu'à partir d'aujourd'hui, la vaisselle est réutilisable. Des bacs sont d'ailleurs installés pour que les clients y déposent leur verre et leurs couverts. Pourtant sur notre plateau, surprise, le restaurant est à court de gobelets réutilisables. En principe, depuis aujourd'hui, ce restaurant n'a plus le droit de proposer des contenants jetables. L'enseigne nous explique qu'il reste encore quelques détails à régler. "A l'exception de quelques sites qui font face à des situations complexes, nous serons au rendez-vous. 100 % de nos restaurants ont engagé le processus" selon la porte-parole de McDonald's. Dans cette autre chaîne de fast-food, même constat. On nous propose aussi des contenants jetables. Les restaurants qui ne respectent pas la règle s'exposent à une amende de 1 500 euros. En revanche, certains sont déjà prêts. Le défi pour cette enseigne est de faire de la pédagogie auprès des clients, car certains ont du mal. Du travail en plus pour ce restaurant qui a dû recruter un nouveau salarié. En espérant qu'avec le temps, les clients finissent par adopter les bons gestes. TF1 | Reportage P. Corrieux, E. Fourny, A. Cerrone