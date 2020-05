1er mai : à la recherche d'un brin de muguet

C'est un autre symbole du 1er mai, à part la fête des droits des travailleurs. Le muguet, une petite fleur censée chaque année porter bonheur tombe à pic. Mais la pandémie de coronavirus perturbe quelque peu sa distribution, les fleuristes étant normalement fermés en cette période de confinement. Alors, nos équipes se sont lancées dans une course folle pour en trouver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.