1er mai : chacun chez soi pour la fête du travail

Un 1er mai sans défilé syndical est une première en 75 ans. Avec le confinement, la journée internationale des travailleurs ne s'est pas fêtée dans la rue mais aux balcons et sur les réseaux sociaux. Les meetings sont devenus virtuels pour le secrétaire général de Force ouvrière. Des militants du PCF ont distribué gratuitement du muguet aux personnels soignants. Pas de défilé non plus pour la présidente du Rassemblement national. Marine Le Pen a rendu hommage à Jeanne d'Arc en petit comité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.