1er mai : la Muraille de Chine bondée de monde

Une marée humaine a envahi la Muraille de Chine. Pas de touristes étrangers mais des milliers de Chinois agglutinés. Sur ce tronçon long de sept kilomètres, les visiteurs tellement nombreux se retrouvent à l'arrêt. Seul indice que ces images datent bien d'aujourd'hui : les petites tâches bleues des masques sur les visages. L'an dernier à la même période, le pays était en plein confinement et le lieu était quasiment désert. Depuis, la Chine s'est progressivement libérée. D'ailleurs, ce samedi débute la fête du travail étalée sur cinq jours. Avec la limitation des voyages à l'étranger, les Chinois visitent leur pays. Après des mois de confinement strict, le pays à l'origine de la pandémie se targue d'en être débarrassée. Plus aucune restriction à l'intérieur des frontières et des Chinois bien décidés à profiter de leur liberté retrouvée. Ce samedi, les autorités s'attendent à un record de fréquentation sur les routes du pays avec 60 millions de véhicules en direction des vacances.