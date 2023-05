1er mai : une semaine décisive

Prouver que la colère des Français ne faiblit pas, et faire de la journée de ce lundi une journée de mobilisation historique, tel est l’objectif des syndicats. En face, un exécutif décidé à enfin tourner la page, qui espère voir en cette date un baroud d'honneur des opposants, un pari qui n’a rien de garanti. Lundi, fête du travail, plus de 300 cortèges sont prévus à travers tout le pays. Cela fait quinze ans que les syndicats n’ont pas manifesté tous ensembles. Et s’ils se veulent rassurants, les services de renseignements alertent sur d’éventuels débordements. Mais c'est bien la question de l’après qui est posée. Mardi, l’intersyndical se réunira. La question principale à trancher c'est “Se rendre ou pas à Matignon ?”. La Première ministre souhaite les recevoir. La CFDT semble avoir pris sa décision, la CGT est beaucoup plus réservée. Car pour la Première ministre, il n’est pas question de parler de la réforme des retraites, mais bien de la suite, et de la prochaine loi sur le travail. TF1 | Reportage M. Chantrait, E. Duboscq