2 000 éoliennes en mer : le pari fou de l'Écosse

Christian Allard est Français. Il habite en Écosse depuis plus de 40 ans et est même conseiller municipal d'Aberdeen. Il est très fier de ces éoliennes en mer parmi les premières du pays, situées à seulement quatre kilomètres de la côte. Le vent de la mer du Nord est puissant et surtout constant. Dans ces eaux, d'ici 2030, un projet gigantesque verra le jour. Pas moins de 17 parcs éoliens, recouvrant l'équivalent de la superficie d'un département français. Coût du projet : 60 milliards d'euros d'investissement. Les travaux ont déjà débuté en mer à plusieurs dizaines de kilomètres de la côte. Robert Young dirige le nouveau parc éolien de port Montrose au Nord d'Édimbourg. Au total, 140 éoliennes devraient sortir de mer d'ici le printemps prochain, une quarantaine d'entre elles tournent déjà. Pourquoi l'Écosse semble-t-elle aller beaucoup plus vite que ses voisins européens ? Bizarrement, c'est peut-être grâce aux pétroles. L'Écosse est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de plateformes pétrolières. Elles ont fait la richesse de la région d'Aberdeen. TF1 | Reportage M. Poissonnet, R. Reverdy