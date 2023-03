2,5 millions de dons : le zoo refuge sauvé !

Il y a encore quelques semaines, l'avenir du refuge qui prend soin d'animaux blessés ou mal traités était menacé. Les dettes s'accumulent. Pour éviter la fermeture, Patrick Violas, co-fondateur du zoo refuge "La Tanière", doit trouver deux millions et demi d'euros. Avec son épouse, il décide de lancer un appel aux dons sur les réseaux sociaux. La vidéo devient virale, 20 millions de vues, des milliers de partages. En seulement trois semaines, l'objectif est atteint avec des dons qui vont de un euro à plusieurs milliers d'euros. Parmi les donateurs, beaucoup sont des visiteurs. La Tanière recueille des animaux sauvages et domestiques, issus de trafic, saisis par la justice ou mal traités. Mais s'occuper de ces animaux a un prix. Nettoyer, mais aussi soigner, c'est la mission des 90 salariés. Patrick nous emmène voir les lions en convalescence. Si le zoo refuge est sauvé dans l'immédiat, pas question pour les équipes de relâcher l'effort. La Tanière espère pérenniser son activité tout au long de l'année grâce aux dons et au 22 euros d’entrée pour un adulte. TF1 | Reportage L. Deschateaux, J.Y. Mey, F. Jolfre