20 ans après : Estelle Mouzin, la dernière marche

Vingt ans qu’ils parcourent le même chemin avec un espoir tenace, celui de retrouver le corps d’Estelle Mouzin. Après deux décennies de combat sans relâche, le père de la fillette voulait que cette marche blanche dans les rues de Guermantes (Seine-et-Marne) soit la dernière. Ce samedi après-midi, ils étaient une cinquantaine à venir lui témoigner leur soutien. La fillette de neuf ans a disparu alors qu’elle rentrait de l’école en fin d’après-midi. Fouille tout azimut, garde à vue par dizaine, portrait robot, les investigations titanesques ont échoué pendant 17 ans. Eric Mouzin sait désormais qu’il ne pourra peut-être jamais fleurir la tombe de sa fille. Il y a deux ans, le tueur en série Michel Fourniret fait des aveux et laisse entendre qu’il a enlevé et tué Estelle. Une version étayée par l’ADN de la victime retrouvée chez le criminel, aujourd’hui décédé. Dans quelque mois un procès aura lieu avec pour seule accusé Monique Olivier, l’ex femme de Michel Fourniret. Le père d’Estelle n’attend aucun remords de sa part, et préfère aider d’autre famille inconsolable. La mort de Fourniret lui laisse toutefois aujourd’hui encore un goût amer. Il a déposé plainte contre l’État pour faute lourde, persuader que le tueur des Ardennes aurait pu être arrêter plus tôt et livrer ainsi tous ses secrets. TF1 | Reportage G. Brennier, A. Guillet, I. Robin