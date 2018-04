Le 20 avril 2017, ils étaient aux côtés de Xavier Jugelé

Emmanuel Macron a rendu hommage à Xavier Jugelé, ce vendredi 20 avril. Par la même occasion, le président a décoré les cinq coéquipiers du capitaine de la médaille de l'Ordre national du mérite. Certains d'entre eux ont vu la mort de près le 20 avril 2017. Et pour la première fois depuis cet attentat, deux des rescapés ont témoigné. Ils racontent cette vie d'après, et comment le souvenir du jeune capitaine les accompagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.