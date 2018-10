20 octobre 1918 : les Allemands prenaient conscience de leur inéluctable défaite

Il y a tout juste un siècle jour pour jour, l'armée allemande prenait conscience que sa défaite était inéluctable. Enfoncée par les Alliés, elle laissait derrière elle plus de 14 000 prisonniers, 200 canons et 7 000 mitrailleuses. Des scènes de joie dans les villes libérées comme à Lille et de l'amertume à Lens ou à Cambrai à cause des destructions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.