200 ans après la retraite de la Russie : le retour du général Gudin

Charles Étienne Gudin était l'ami de jeunesse de Napoléon Bonaparte, qui a fait ses classes avec lui. Il était même réputé pour être le seul à pouvoir tutoyer l'empereur sur le champ de bataille. Tué dans la région de Smolensk, et disparu depuis 1812, sa tombe vient d'être retrouvé, après une minutieuse recherche près de la forteresse de la ville.