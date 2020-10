200 djihadistes relâchés au Mali : quels risques ?

Sophie Pétronin, l'humanitaire de 75 ans a, semble-t-il, profité d'une négociation plus large, menée par les Maliens pour libérer une figure de l'opposition. En contrepartie, Bamako a relâché près de 200 djihadistes. Ce qui pose beaucoup de questions en pleine opération Barkhane. Alors, que sait-on vraiment de la dangerosité de ces prisonniers libérés ? Qui sont-ils ? Y a-t-il un risque sécuritaire ?