2005/2023 : ce qui a changé dans la ville la plus pauvre de France

Le quartier de la Grande Borne, à 20 kilomètres de Paris, est ultra-sensible. Tous les soirs, depuis une semaine, Philippe Rio, maire (PC) de Grigny (Essonne), patrouille par ses propres moyens. La surveillance est menée tous les jours par les élus et les riverains. À Grigny, presque un habitant sur deux est sous le seuil de la pauvreté. La semaine dernière, avec des voitures brûlées, des poubelles incendiées, des affrontements avec la police, cette ville, symbole des banlieues n'est, toutefois, pas tombée dans l'extrême violence. À l'image, on voit encore des traces de mortiers et de feux d'artifice par terre. Au cœur de la Grande-Borne, les parents sont en première ligne. Brahim Allam est agent de sécurité de formation. Comme un habitant sur quatre à Grigny, il cherche du travail. En attendant, tous les soirs, il veille bénévolement sur les bâtiments publics. Ce père est soudain plus inquiet. Il sent que les gens sont plus violents et plus colérique par rapport à 2005. Pourtant, en quinze ans, la commune a changé. On a investi 350 millions d'euros pour réhabiliter des logements. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta, C. Marchand