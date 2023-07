Grigny, 2005/2023 : ce qui a changé dans la ville la plus pauvre de France

Grigny, où presque un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté, se situe à 20 kilomètres de Paris. En 2005, la ville avait été l’un des épicentres de la crise des banlieues. Après la mort de Nahel, il y a eu dans la ville des voitures brûlées, des poubelles incendiées et des affrontements avec la police. Aujourd’hui, on retrouve encore par terre des traces de mortiers et de feux d'artifice. Mais malgré de nombreux heurts, Grigny n'est pas tombée dans l'extrême violence envers les élus. Qu’est-ce qui a changé en quinze ans dans cette ville, où près de 350 millions d'euros ont été investis pour réhabiliter des logements ? François-Xavier Ménage et Olivier Cresta ont passé plusieurs jours aux côtés d'habitants, d'élus ou de membres d'associations de la commune la plus pauvre de France. Regardez ce reportage long format.