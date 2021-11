2011-2021 : de combien votre panier de courses a-t-il augmenté en 10 ans ?

Nous avons fait les mêmes courses qu'il y a dix ans avec ce ticket qui date de 2011. Nous sommes retournés dans le même hypermarché en région parisienne. Nous avons acheté les mêmes produits et nous avons comparés les prix en tenant compte de l'inflation. En dix ans, le prix du beurre a augmenté de 25 %. +16% pour le prix de la viande, +22% pour le poisson et l'écart se creuse encore plus pour les fruits et légumes, +50%. Une forte hausse due aux aléas climatiques, au coût de la main-d'œuvre, et à la flambée des matières premières. Pourtant, en rayons, certains produits n'ont pas du tout augmenté, comme ces pâtes. D'autres prix ont même baissé, comme ce gel douche qui coûte 20% de moins cher qu'en 2011. La concurrence est telle que pour certains produits, on a vu des prix plus bas qu'il y a dix ans, parfois même qu'il y a quinze ans. Bilan des courses, sur nos trente produits comparés, 22 ont fortement augmenté. Ce sont surtout les produits agricoles non transformés. Le prix des produits industriels, lui, a tendance à baisser. Huit articles sont moins chers qu'il y a dix ans.