2018 : l'année la plus chaude enregistrée par Météo France

On le présageait depuis quelques semaines. L'année 2018 a bien été la plus chaude jamais enregistrée par Météo France. Avec une moyenne de 14°C sur douze mois, soit 1,4°C de plus que la normale. Même les prévisionnistes ont perd u leurs repères. Sécheresse, chute de grêle, orages et inondation... le réchauffement climatique s'est manifesté à chaque saison au cours de cette année.