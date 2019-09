2019 : l'été de tous les extrêmes

Cet été 2019 a été caniculaire. Dans notre pays, plusieurs records de température notamment ont été battus. Il a fait 42,8 degrés à Paris en juillet. Au niveau des précipitations, on a enregistré une baisse de 20%, comparé à un été moyen. La ville de Tours n'a pas vu une seule goutte d'eau pendant 43 jours. Ces conditions extrêmes vont-elles devenir la norme ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.