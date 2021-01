2020, c'était aussi ça : une année vue autrement

2020, c'était aussi ça ! Une solution pour nous débarrasser de nos montagnes d'ordure. Des chercheurs ont créé une super enzyme mangeuse de plastiques, capable de digérer une bouteille en quelques heures. Des enzymes gloutons façon PacMan pour sauver la planète. Tom Moore, un Britannique de 100 ans, voulait récolter de l'argent pour aider les hôpitaux anglais. Il s'est donc lancé un défi d'effectuer 100 traversées de son jardin avec son déambulateur. Les médias et internautes ont adoré. En résultat, il a eu 33 millions d'euros de dons. On l'a accusé de tous les maux l'an 2020. Et paradoxalement, cela l'a sauvé. Le pangolin, mis en cause dans l'épidémie de coronavirus, a été officiellement retiré de la pharmacopée traditionnelle chinoise. En clair, on ne pourra plus consommer ses écailles pour soigner l'arthrose et la virilité défaillante. L'animal était justement en voie de disparition. La Nasa a enfin mis au point des toilettes pour femme pour la station spatiale. Les toilettes les plus chères de l'histoire à près de 20 millions d'euros.