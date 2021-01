2020, c'était aussi ça : une année vue autrement

2020, c'était aussi ça ! Kamala Harris est devenue la première femme vice-présidente des États-Unis. Un nouveau bastion masculin est tombé. À quand la Maison Blanche ? Un autre pas pour l'avancée des femmes. Les footballeuses brésiliennes toucheront désormais les mêmes primes et indemnités journalières que leurs homologues masculins. Un nouveau but atteint. La cause animale a aussi avancé en 2020. L'Égypte a interdit l'utilisation des animaux pour le transport des touristes sur les sites archéologiques. Il n'y aura plus de promenades en calèche tiré par des chevaux accablés de chaleur. C'est une bonne surprise pour les fans de Johnny Hallyday. La bande de la chanson inédite "La nuit avec moi", enregistrée en 1969, a été retrouvée dans un placard. Enfin, saluons un vieux couple qui s'est retrouvé. Les pandas géants du zoo de Hong Kong, fermé pour cause de pandémie, se sont accouplés. Le personnel attendait cela depuis quinze ans.