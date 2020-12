2020, c’était aussi ça : une année vue autrement

2020, c'était aussi ça ! Pour la première fois, le PDG, le mieux payé au monde, est une femme. Lisa Su, à la tête d'une géant américain de l'informatique. Un salaire d'environ 49,3 millions d'euros en 2019. En Europe, nous avons vécu au premier semestre un basculement historique, passé inaperçu. Sur l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne, les énergies renouvelables, comme le solaire, les éoliennes, génèrent plus d'électricité que les combustibles fossiles. Ce n'était jamais arrivé. Le 25 février, l'Écosse vote la gratuité des tampons et serviettes hygiéniques pour que toutes les habitantes y aient accès. 2 600 millions de femmes en sont concernées. C'est une première mondiale. En ce 2020, on apprend qu'alors que les rhinocéros blancs du Sud n'étaient plus qu'une cinquantaine sur terre il y a un siècle, ils sont maintenant 17 000. il n'y plus qu'une vingtaine de la lutte contre le braconnage continue. Cette année, nos compatriotes ont été très généreux. Plus de 22 % de dons par rapport à l'an dernier 2019.