2020 : l'année qui a changé leur vie

Souvent, en 2020, nos caméras ont filmé des quotidiens difficiles, des situations qui pouvaient paraître sans espoir, mais pas toujours. Dans la ferme de Pierre, producteur de Neufchâtel, la fabrication a repris. Nous l'avions filmé en avril dernier. Les marchés fermés, il ne pouvait plus vendre ses fromages et jetait son lait. Dès le lendemain du reportage, il a reçu des centaines d'appels. Pierre n'était plus seul face à la crise, et ça lui a donné de la force. Lorsque nous avons rencontré Mohamed Abdi en mars, lui et ses amis faisaient les courses des personnes isolées de leur quartier de Seine-Saint-Denis. Huit mois plus tard, finis les simples plateaux-repas. Ils ont monté une vraie association de quartier, le "7 Dreams" et ouvrent des parcs d'attractions éphémères. Ils ont su tirer du positif de cette drôle d'année. C'est le cas également de Tiana, créatrice. Elle s'est mise à coudre des masques. Léa et Andrès se sont aussi improvisé livreur pour garder leur petit café ouvert. L'entreprise de Grégory quant à lui était en redressement judiciaire avant le confinement, mais dès avril, ses employés ont dû fabriquer des vélos à tour de bras.