2021 : et si la chance vous souriait ?

Elle semble parfois si obstinée, à force de sourire même. Qu’elle nous déstabilise et nous interroge. Car au fond, la chance au jeu, en amour ou dans la vie, existe-t-elle ? On vous a trouvé bien cartésiens sur la question. Le paradoxe, c’est que nous y croyons sans y croire et nous sommes des millions chaque semaine à cocher ces chiffres que l’on espère gagnants. Christophe Beaugrand, présentateur du tirage du Loto, explique « qu’il faut une chance sur 19 millions pour remporter le gros lot. On sait qu’en misant quelques euros… On se prend à rêver. C’est aussi ça qu’on achète, un peu de rêve ». Le rêve est une source inépuisable qui nous pousse donc à chercher des objets auxquels nous vouons, depuis des années, une totale confiance. Dans la Nièvre, c’est tout un village qui s’est converti à un autre emblème, trèfle à quatre feuilles. Il alimente un commerce familial de bijoux et d’objets exportés dans le monde entier. Depuis 20 ans, Patrick Guillouard, gérant de l’entreprise Carré de trèfles, garde son adresse secrète. « On est le seul au monde à avoir cette culture, mais ça reste une minorité. Si j’en trouve 40 par pot par an, là c’est un maximum », a-t-il dit. L’astrologie promet aussi quelques prédispositions à la chance. D’après l’astrologue Sabrina Zucchelli, « Jupiter est entré dans le signe du Verseau le 21 décembre, accompagné de Saturne. Pour l’année 2021, il va transiter dans le signe du Verseau. Cela va être très bénéfique pour le signe du Verseau et tous les signes d’air ». Philippe Gabilliet, auteur de « Éloge de la chance » (Ed. J’ai lu), lui, nous donne un rôle dans le déclenchement de la chance. Après avoir touché la chaussure de Montaigne, il souligne que « c’est un super impact sur la croyance en la chance et donc cela fait remonter la confiance en soi… Le chanceux ou la chanceuse, il ne s’en rend même pas compte, mais il entretient un rapport, j’allais presque dire, d’amour avec l’inattendu ».