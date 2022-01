2021 : une année en chiffres

2021 est une combinaison de chiffres, des petits et des grands. 134 millions de kilomètres, l'équivalent d'un aller-retour pour la planète Mars, c'est la distance parcourue par Thomas Pesquet qui a fait 2 985 fois le tour de la Terre, dans la station spatiale internationale. Au firmament de la patrie, Joséphine Baker, est la 6e femme à entrer au Panthéon, six parmi 75 hommes. Après 16 ans et 16 jours au pouvoir sans interruption, la chancelière allemande Angela Merkel se retire. 1 700 tonnes d'échafaudages ont été installés à l'intérieur et à l'extérieur de Notre-Dame de Paris pour la sécurisation de la Cathédrale. 600 mètres, c'est la hauteur des projections de lave du volcan de la Palma aux Canaries. Il a craché son feu pendant quatre mois. Une température record de 23,4 ° a été enregistrée au Groenland près d'un village au-dessus du cercle polaire cet été. C'est le signe du réchauffement climatique qui se manifeste partout, avec en France, une douceur inédite en cette fin décembre. 457 pages pour plonger dans "La plus secrète mémoire des hommes", de Mohamed Mbougar Sarr, qui a reçu le Prix Goncourt 2021. 40 à 25, donc 15 points d'écart, c'est la plus large victoire remportée par les Rugbymen français contre les All Blacks. Champagne, 315 millions de bouteilles vendues cette année dans le monde, de quoi arroser le réveillon en attendant d'autres combinaisons de chiffres pour 2022. TF1 | Reportage M. Izard