2022 : ce qu’attendent les Français

Peu à peu, elle s'en va. Mais l'année 2021 emportera-t-elle nos contrariétés pour que nos rêves, plus que jamais, puissent se réaliser. "On arrive enfin à pouvoir respirer à l'extérieur, à l'intérieur, sans artifice, sans rien", lâche Alexis Borychowski de la boulangerie "Le temps et le pain", Paris (14e). S'aérer, que 2022 permette de se déplacer ou de voyager ou de pêcher. "En 2022, pouvoir garder la santé, continuer à vivre ma passion dans ce magnifique environnement", espère Gérard Garrodano, pêcheur, plongeur à la Ciotat (Bouches-du-Rhône). À 66 ans, il va continuer de travailler, contrairement à Maria Pimenta, qui va prendre sa retraite à 52 ans, ce 31 décembre 2021. Beaucoup de Français vont prendre du repos en 2022, et ce dès ce soir. Et pour la plupart d'entre eux, l'année 2022 symbolise l'espoir. TF1 | Reportage S. Millanvoye, V. Abellaneda, M. Perrot