2022, paroles d'enfants

Quels sont les vœux des enfants pour cette nouvelle année ? Thomas et Hugo n'ont pas besoin de réfléchir très longtemps. Si l'un aimerait voir ses parents gagner au loto, l'autre rêve d'une très belle saison en Formule 1. Vibrer et s'évader, voilà les souhaits qu'expriment tous les enfants interrogés par nos journalistes dans le reportage ci-dessus. Après deux ans de contraintes, ils souhaitent tous qu'il n'y ait plus de Covid et de restrictions sanitaires. Pour cette nouvelle année, les enfants aimeraient aussi partager de bons moments avec ceux qu'ils aiment et passer plus de temps avec eux. Les tous petits quant à eux, veulent voyager, aller à la plage, manger des bonbons ou même aller à Las Vegas. T F1 | Reportage M. Brossard, J.Y. Mey, C. Chevreton, E. Dubosco