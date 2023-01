2022 : une année pas comme les autres

L’année 2022 nous laisse de nombreuses images en mémoire, la plus fraîche dans les esprits sera peut-être encore difficile à regarder pour certains, “la finale de la Coupe du monde quand même, je ne suis pas très footeux, mais la finale de la coupe de monde, ça a été vraiment quelque chose qui a marqué les esprits”, se confie un homme. Il y a des visages qui marqueront l’année et des visages qui marqueront l’histoire. Ce fut aussi l’été de tous les records, incendies, sécheresse, restriction d’eau… Et l’automne fut aussi marqué par des soulèvements des femmes en Iran. “C’est un modèle pour toutes les femmes, par rapport à l'oppression, la répression”, réagit une dame. Des départs ont marqué aussi l’année, celui de Roger Federer versant autant de larmes pour son dernier match que son grand rival, Rafael Nadal. La disparition d’une reine, photographiée deux jours avant sa mort avec un large sourire aux lèvres, 2022 aura été sa 96ème et dernière année. TF1 | Reportage J. Corbillon, F. Moncelle, S. Maloiseaux