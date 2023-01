2023 : à vos souhaits !

Une jolie photo pour finir l'année. Dans le reportage de TF1 en tête d'article, une famille prend un selfie devant la tour Eiffel. Et nous leur avons posé cette question : qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 en un mot ? "Bonheur", "l'amour et l'amitié" ont répondu la maman et sa petite fille. Et pour d'autres personnes sollicitées par le 20H de TF1 : "la joie", "la paix", "la santé" ou encore "voyager". Pour ces deux étudiantes, 2023, sera studieuse. Leur mot : la réussite ! La réussite de leur examen et de leur stage. "Au final, c'est ce qui nous tiendra toute la vie. C'est le travail qu'on aura, il faut s'y plaire", affirme l'une d'elles. Pour Karen, 2023, c'est le début d'une nouvelle vie. Ce qu'elle attend, une petite fille. "On l'aborde avec de la joie. Un peu d'anxiété parce que c'est un peu l'inconnu, mais que du bonheur", confie la future maman. Le bonheur pour Christiane, c'est d'offrir des fleurs. Son mot pour 2023 : la paix. "Le bien-être des pays et pas de guerre pour tout le monde", dit-elle. Nous, on a deux mots aussi pour tout le monde : meilleurs vœux ! TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Merle