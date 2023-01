2023 : ces génies qui vont changer nos vies

Révolutionner notre façon de nous nourrir, de nous éclairer, ou de nous déplacer, ils s’appellent Barbara, Sandra et Claude. Leurs inventions comptent bien bouleverser 2023, comme l'impression d’être dans des films de science-fiction. Des lunettes pour se protéger d’une lumière violette qui remplace le soleil, une biopod ou une serre nouvelle génération. Plantes aromatiques, gousses de vanille et fruit de la passion y poussent 10 fois plus rapide qu’à l'extérieur. Ce qui a pour résultat 98% de consommation d’eau en moins, zéro pesticide, et une facture d’électricité deux fois moins élevée qu’une serre industrielle. En 2023, plusieurs dizaines, plus grands, seront installés dans le sud de la France. La nature pour se nourrir, et pourquoi pas pour s’éclairer ! C’est l’idée qu’a eue Sandra en regardant des vidéos d’animaux produisant de la lumière. Après huit années de recherches, son équipe a reproduit des bactéries en laboratoire. Il faut un peu de courant pour faire des bulles et produire de la lumière. C’est moins lumineux que nos lampadaires classiques, mais plus respectueux de l’environnement, mais suffisant pour s’orienter la nuit. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, C. Moutot