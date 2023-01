2023 : et si vous changiez de vie ?

Réaliser son rêve d'enfant en ouvrant un salon de massage, ou quitter un poste prestigieux pour vivre à la campagne. Ces deux femmes ont un point commun, l'ivresse d'un nouveau départ. Gaëlle Rousseau a plaqué un célèbre employeur à Paris pour devenir productrice de thé en Normandie. "Il y a encore trois ans maintenant, j'étais dans un bureau au ministère de l'Économie à écrire des notes pour les cabinets des ministres", explique-t-elle. Comme elle, 500 000 Français ont posé leur démission cette année. C'est du jamais-vu, comme une envie d'ailleurs, une grande remise en question. Les revenus de Gaëlle ont été divisés par deux. C'est de l'argent en moins, mais du temps en plus à partager avec sa fille. Des centaines et des milliers d'histoires se ressemblent. Des vies à réinventer entièrement. Quatre Français sur dix envisagent de changer de métier pour trouver un nouveau sens à leur vie, comme Solène Stinlet. Cette jeune mère de famille vient de quitter un poste de formatrice dans un grand groupe, payé 1 900 euros par mois. Pour l'aider, elle a fait appel à une entreprise qui a la côte en ce moment. Un service spécialisé dans le changement de voie. Solène a donc pu ouvrir son cabinet d'esthétique le mois dernier. Fuir le stress et les grandes villes, Solène et Gaëlle incarnent à merveille la tendance pour 2023, une envie irrépressible de grand air. TF1 | Reportage D. De Araujo, C. Moutot