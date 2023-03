2046 : un astéroïde en route pour la Terre ?

C'était le mois dernier au-dessus du Nord de la France qu'un astéroïde s'est disloqué dans l'atmosphère terrestre. Il faisait environ un mètre de diamètre. Celui qui fonce actuellement sur nous fait 50 mètres, soit la taille d'une piscine olympique. Selon les calculs, il y a une probabilité qu'il entre en collision avec la terre. Toujours d'après les calculs, cela pourrait avoir lieu le 14 février 2046. Cela n'a pas l'air d'inquiéter beaucoup de personnes. Le risque que ce gros rocher nous percute est de 1 sur 625. C'est largement plus probable que de gagner au Loto. Les scientifiques ont déjà réussi à calculer plusieurs trajectoires. Ils vont affiner leurs observations au fur et à mesure. Cet objet peut détruire une ville de la taille de Lyon s'il nous tombait dessus. Les scientifiques travaillent déjà sur un moyen de le stopper avant l'atterrissage. Il peut aussi passer très paisiblement loin de la terre et c'est sûrement ce qui arrivera. Mais comme nos ancêtres les Gaulois, il nous arrive d'avoir peur que le ciel nous tombe sur la tête. TF1 | Reportage C. Chapel, F. Moncelle, S. Fortin