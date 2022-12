21,7 degrés à Biarritz, où est passé l'hiver ?

Oubliez l'écharpe, les mentaux étaient de trop au Pays Basque cet après-midi. Certains ont même sorti la robe d'été, sans collant. Avec son costume en fourrure, le père Noël semble s'être trompé de saison avec une température qui atteignait les 21,7 degrés. "Les bottes, le pantalon, la grosse barbe, les gros cheveux, tout y est chaud. Je ne suis pas trop à mon aise" se lamenta-t-il. Chez ce commerçant, les marmites de boisson chaude restent désespérément pleines. "On vend des canettes, on vend beaucoup d'eaux, mais pas beaucoup de chocolat chaud. Si les températures restent comme ça jusqu'à la fin des vacances, on va avoir du vin rouge jusqu'à l'hiver prochain" expliqua le vendeur. Ce sont plutôt les cocktails qui font le bonheur des clients installés en terrasse. Ces collègues n'auront jamais imaginé fêter la fin d'année à table et à l'extérieur. Avec ces températures, impossibles de résister à l'appel des vagues. Cette famille est venue des régions parisiennes pour fêter un anniversaire tout en douceur. À Biarritz, le soleil sera au rendez-vous tout le week-end. Le bain de Noël s'annonce plutôt agréable.