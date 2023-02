21 jours sans pluie : la sécheresse en plein hiver

Des prairies verdoyantes à 800 mètres d'altitude en février. On est loin du paysage enneigé auquel était habitué le maire de cette commune du Puy-de-Dôme. Ici, le niveau des nappes phréatiques est extrêmement bas. La pluie et la fonte des neiges jouent un rôle primordial dans la recharge des nappes phréatiques en hiver. À l’heure actuelle, 20 départements connaissent un niveau très bas. Les trois-quarts du pays sont dans une situation inquiétante. Pour éviter que l’on ne manque d’eau cet été, il faudrait qu’il pleuve abondamment jusqu’en mars, pourquoi ? "Parce qu'après la végétation, elle, reprend ses droits. Les températures sont plus douces, la végétation repart elle aura besoin d’eau. Donc, il sera trop tard pour recharger nos stocks", répond Marillys Macé, directrice générale du centre d’information sur l’eau (C.I.EAU). Des stocks qui sont vitaux pour assurer nos besoins en eau potable, mais aussi pour de nombreuses activités comme l’élevage. Cette agricultrice possède une centaine de vaches et la situation la préoccupe, au point qu’elle s’est équipée de sa propre citerne approvisionnée par une source voisine. Les nappes ont encore deux mois pour se recharger. Mais à cause de la sécheresse, les sols sont aussi très durs et l’eau a du mal à s’y infiltrer. Après 21 jours de beau temps, la pluie devrait arriver en fin de la semaine prochaine. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes