23 000 "teknivaliers" : le casse-tête sanitaire

Troisième jour de festival, plus de monde, de fatigue et donc, plus de vigilance pour Yannick, bénévole de la Protection civile. Environ 55 bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 pour 23 000 participants au Teknival. Sept blessés ont été évacués dans la nuit de vendredi. "Il y a toujours ce risque avec l'alcool et les stupéfiants. On a trouvé des solutions. On a posté des véhicules et on laisse trois secouristes dans chaque véhicule", confie Anthéa Obama, cheffe d'équipe du dispositif de la Sécurité civile. Les festivaliers ont fait des barbecues. Plusieurs d'entre eux ont été brûlés. D'autres sont en hypothermie, la nuit, il ne fait que huit degrés. Par ailleurs, de plus en plus de chiens sont en liberté. Un agriculteur a dû intervenir face à un chien errant. "Il y a un jeune de 20 ans qui s'est fait mordre les deux mains", raconte Cédric, un habitant de Chezelles. Le chien est reparti avec les pompiers, direction la SPA de Châteauroux. Des renforts médicaux sont arrivés ce samedi matin pour soulager les équipes déjà épuisées. TF1 | Reportage M. Bajac, N. Clerc, F. Maillard