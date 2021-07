24 ans après : ils retrouvent leur fils !

C'est la première fois que cette mère enlace son fils depuis 24 ans. Près d'un quart de siècle de séparation, alors difficile de le lâcher. En 1997, le petit garçon est âgé d'à peine 2 ans quand il est kidnappé devant la maison familiale avant d'être revendu à un couple sans enfant. Ces enlèvements sont fréquents à l'époque. Avec la politique de l'enfant unique, certains couples sont prêts à tout pour avoir un garçon. Le père de l'enfant va émouvoir toute la Chine. Refusant d'abandonner son fils, il se lance dans une quête harassante à travers le pays, 500 000 kilomètres à moto, la photo de son enfant en étendard. “Je me suis dit qu'il y avait peut-être une lueur d'espoir de retrouver mon fils si je partais à sa recherche. Le kidnappeur ne m'aurait jamais rendu mon fils de toute façon. Si je restais à la maison, il n'y avait aucune chance. Donc, depuis fin 1997, j'ai commencé à chercher mon fils”, a-t-il affirmé. Un voyage qui va durer plus de 20 ans et même inspiré un film en 2015. L’enfant, lui, reste introuvable. C'est finalement l'ADN qui permet de l'identifier il y a quelques semaines. Un dénouement heureux que les autorités chinoises ont largement médiatisé. En Chine, sur les dizaines de milliers d'enfants disparus, seuls 2 600 ont pu retrouver leur famille.