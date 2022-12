24 ans de traque : un violeur confondu par son ADN

Pour beaucoup de policiers, son arrestation était devenue une obsession, depuis plus de 25 ans, celui qu’on surnommait “le prédateur des bois” était un fantôme, dont les appels à témoin ne donnaient rien. Cette semaine, la police judiciaire française a enfin réussi à mettre un nom sur l’ombre qu’ils pourchassaient. Il s’agit d’un homme de 62 ans, Bruno L. Il vivait en couple en région parisienne, sans enfant et avec un casier judiciaire vierge, il n’avait jamais éveillé le moindre soupçon. Baptisé X1, l’ADN du violeur présumé avait été retrouvé sur les cinq scènes de crime, mais la trace ne figurait sans aucun fichier. Depuis peu, les scientifiques peuvent effectuer des rapprochements avec d'infimes portions de notre ADN en cherchant très loin dans notre arbre généalogique. D’après un expert, une minuscule empreinte permet aujourd’hui de dresser le portrait-robot génétique d’un éventuel suspect. Son ADN a fini par parler grâce à un travail titanesque des enquêteurs et un coup de main du FBI. TF1 | Reportage G. Brenier, J.Y. Mey