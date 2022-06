24 Heures du Mans : les femmes prennent le volant

Sur le circuit, il y a des hommes presque partout, sauf dans l'équipe de Déborah Mayer. Pour piloter la Ferrari rose, nettoyée consciencieusement par des hommes, il faut à la fois être une femme et se montrer performante. Ce sont les conditions de recrutement posées par la patronne. "La beauté du sport automobile est que c'est l'un des trois sports, avec l'équitation et le sport nautique, qui soit totalement mixte. Il n'y a pas de distinction en termes de puissance physique entre les hommes et les femmes", explique Déborah Mayer. Aux 24 Heures du Mans, depuis presque 100 ans, le nombre d'équipages féminins au départ représente 0,006% des inscrits. Une proportion ridicule, mais même les spectatrices semblent résignées. "Il n'y en a peut-être pas tant que ça qui veut être pilote" ; "C'est une course dangereuse quand même", lancent certaines. Pour contourner les clichés, Déborah Mayer a d'abord cherché des compétitrices légitimes et respectées, qui puissent devenir des modèles à suivre. Pour que la mixité prenne, le nombre de femmes occupant des postes clé dans l'équipe a été aussi multiplié par quatre en cinq ans. Et les résultats suivent. TF1 | Reportage S. Millanvoye, V. Abellaned