24h à l'école des paras de Pau

Ils ont 20 ans en moyenne et leur premier saut, leur baptême à l'école des parachutistes, va marquer leur vie. Ces jeunes soldats n'ont que quatre mois d'expérience de formation lorsqu'ils arrivent à l'ETAP, l'École des troupes aéroportées de Pau. Tous veulent mériter le béret rouge et devenir parachutistes. Pendant deux semaines, ils apprennent le b.a.-ba. Comment préparer sa gaine, c'est-à-dire son sac ? Comment se positionner au moment du saut ? L'exercice est réalisé plusieurs fois au sol dans une maquette d'avion. En 74 ans, cette école a délivré plus de 700 000 brevets de parachutistes. Elle forme des militaires de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine et de la gendarmerie. Pour les apprentis paras, l'agrès de synthèse est une étape cruciale à la veille de leur premier saut. Une infrastructure unique au monde, elle reproduit toutes les phases du saut. Le jour J, ils volent à seulement 300 mètres du sol. Ils ont chacun un numéro. À l'appel de leur numéro, ils donnent leurs sangles à ouverture automatique au largueur. Ils se mettent perpendiculaires à la porte et ils sautent de l'aéronef. Le parachute s'ouvre tout seul pour une chute courte, moins d'une minute. Pour être diplômés, ils doivent effectuer six sauts. Plus de 95% des stagiaires y parviennent. Ils intègrent alors la prestigieuse 11e brigade parachutiste.