24H avec les membres de la mission "Deep Time", un laboratoire en sous-sol

En 1962, le spéléologue Michel Siffre avait mené une expérience comparable à celle de la mission "Deep Time". Il a passé deux mois sous terre, seul dans un trou à 5°C. Cette expérience avait montré que l'être humain a une horloge biologique, mais que le temps passe bien plus vite qu'il n'y paraît. Ainsi, il avait accumulé trois semaines de décalage en deux mois. Dans la mission "Deep Time", chacun des explorateurs peut compter sur les autres membres du groupe. C'est une différence essentielle pour percevoir le temps. La désorientation est l'une des études majeures menées sur ces huit hommes et sept femmes. Ils ont une cinquantaine de protocoles scientifiques à suivre, des gélules à ingérer pour suivre la température du corps, des prélèvements salivaires pour mesurer le stress, des tests psychologiques et du temps de parole pour enregistrer leur état d'âme. Ces émotions, partagées à une caméra, seront elles aussi analysées avec une question centrale : est-ce que le groupe saura faire face aux détresses individuelles ? Et c'est tout l'enjeu des jours à venir ou de ces nuits sans fin.