24H avec les travailleurs nomades aux États-Unis

Ils vivent dans l'ouest américain, à l'orée des forêts et sur les terrains publics, là où la terre est gratuite parce qu'ailleurs, la vie est devenue trop chère. Doug Higgins, photographe et vidéaste, travaillait dans l'événementiel avant la pandémie. Il vit avec l'équivalent d'un peu plus de 600 euros par mois. Et depuis près d'un an, il est nomade, malgré lui. Il est surnommé monsieur le maire dans cet endroit qui ressemble à un quartier peuplé de compagnons d'infortune. Pour survivre, ils se dépannent, s'organisent. Steve Hendrick, qui lui aussi, vit dans ce camion depuis plusieurs années, s'est porté volontaire pour gérer les déchets. Sans adresse, il est presque impossible de les dénombrer. Mais ces nomades forcés seraient plusieurs centaines de milliers aux États-Unis. Ils sont devenus tellement nombreux que des géants de la distribution tirent parti de leur situation. Des milliers d'emplois saisonniers leur sont réservés. Vivre et travailler sur la route, c'est devenu un phénomène américain selon Jessica Bruder, journaliste. Son enquête a inspiré "Nomadland", un film sorti en juin 2021 et qui a reçu trois oscars. Des travailleurs nomades y jouent leur propre rôle. Bob Wels en fait partie. Sur la route depuis quinze ans, il est maintenant un mentor pour cette communauté. Il a créé une association et levé des fonds pour les travailleurs de la route. Ils ne sont pas marginaux, plutôt laissés pour compte, les perdants du rêve américain, les victimes d'une économie sans filet. Demain, certains arriveront, d'autres repartiront. Mais ce qui est certain c'est qu'ils se recroiseront tous quelque part.