Des migrants otages des rivalités en Europe

C'est une quête désespérée. Celle d'un père de famille à la recherche des siens. Chaque jour, il affiche leurs portraits en espérant avoir des nouvelles. Un petit-fils, une femme et une fille qu'il a décidés de faire venir en Europe. Mais pour l'instant, ils sont perdus en pleine forêt entre la Biélorussie et la Pologne. Sa famille est prise aux pièges par une crise qui la dépasse. Celle qui oppose l'Europe au Biélorusse Loukachenko. L'immigration clandestine est donc devenue une arme politique de la Biélorussie. Pour cause, une nouvelle route migratoire a été créée de toutes pièces par Loukachenko pour se venger des sanctions européennes prises après sa réélection contestée. Mais la plupart des migrants sont perdus en pleine forêt et ils ne sont pas franchement les bienvenus en Pologne. Tous ceux qui approchent de la frontière reçoivent ce texto destiné aux migrants. "La zone est surveillée, les autorités biélorusses vous ont menti. Retournez à Minsk". Chaque jour, près de 600 personnes tentent leur chance. Mais encore faut-il franchir les barbelés. Une fois arrivés en Europe, ces exilés vont devoir faire face à une décision radicale de Varsovie. Depuis le 28 août dernier, la Pologne a décrété l'État d'urgence et érigé une zone d'exclusion qui court tout le long de la frontière avec la Biélorussie. Il est impossible pour les ONG et les journalistes d'y accéder. Les migrants sont refoulés dans la forêt biélorusse, une procédure légalisée par la Pologne mais totalement contraire aux règles européennes. Depuis le début de la crise, neuf migrants sont déjà morts dans ces forêts.